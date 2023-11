Rossoneri in prestito, come sta andando la stagione di Lazetic

vedi letture

Marko Lazetic, attaccante classe 2003 di proprietà del Milan, sta vivendo una stagione in prestito al Fortuna Sittard in Olanda, nella massima serie. Per il momento otto partite giocate tra Eredivisie e coppa nazionale, senza però trovare la via del gol. In generale è partito titolare solamente in tre occasioni e ha collezionato appena 164 minuti di gioco.