Rossoneri in prestito, come sta andando la stagione di Nasti al Bari

Marco Nasti, giovane attaccante cresciuto nel Milan e di proprietà rossonera, sta giocando in questa stagione al Bari, in Serie B: per lui è la seconda esperienza consecutiva in cadetteria dopo che l'anno scorso aveva contribuito alla salvezza ai playout del Cosenza. Tra campionato e Coppa Italia ha giocato tutte le partite: 14 su 14 di cui 13 da titolare. In totale ha già trovato il gol in tre occasioni, ma ha anche già collezionato tre cartellini gialli.