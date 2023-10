Rossoneri in prestito: come sta andando Messias al Genoa?

vedi letture

Nel corso della scorsa estate il Milan ha fatto "spazio" in rosa cedendo, a titolo definitivo ed in prestito, con diritto di riscatto e senza, diversi giocatori. Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione di Junior Messias, al Genoa in prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni per 3 milioni di euro.

IL RENDIMENTO

- 2 partite di Serie A, 1 gol 26 minuti giocati.