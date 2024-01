Rossoneri in prestito, ecco come stanno andando Ballo Tourè e Origi

Il Milan è reduce dalla bella e convincente vittoria contro la Roma e si prepara ora alla prossima, delicata e complicata sfida contro l'Udinese, in programma sabato 20 gennaio allo Stadio Friuli, noto oggi come Bluenergy Stadium. Per i rossoneri le partite contro i bianconeri sono sempre risultate ostiche e dai mille colpi di scena, con il Milan che non vince a Udine dalla stagione 2020\2021. E' curioso il breve focus che vede protagonisti Fodè Ballo Tourè e Divock Origi, entrambi in presito lontano dall'Italia.

Nelle ultimissime ore di mercato, quest'estate, il Milan ha ceduto Divock Origi al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto e per il momento la stagione del centravanti belga non sta decollando nonostante il ritorno in Inghilterra. Per l'ex Liverpool infatti, 9 presenze (2 da titolare) con 177 minuti totalizzati sin qui.

Per quanto riguarda invece Fodè Ballo Tourè, ceduto sul gong del mercato estivo al Fulham, in Premier League, a titolo temporaneo, sin qui 4 presenze e 49 minuti complessivi totalizzati.