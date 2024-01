Rossoneri in prestito: l'esordio di Romero con l'Almeria è amaro

Luka Romero nel corso di questa finestra invernale di calciomercato si è trasferito in prestito all'Almeria, fanalino di coda del massimo campionato spagnolo. Qui il giovane 2004 argentino avrà la possibilità di giocare di più e con meno pressioni sulle spalle. La prima partita con la nuova maglia, però, non è stata di certo memorabile per l'ex numero 18 rossonero.

Nella sfida contro l'Alaves, l'Almeria è caduto malamente in casa con il risultato di 3-0. Romero è entrato al 79esimo minuto quando la partita era giàm sul 2-0 e indirizzata in favore degli ospiti. Nelle prossime partite ci si aspetta di vederlo in campo con un minutaggio maggiore. L'Almeria rimane ultimo con solamente sei punti conquistati.