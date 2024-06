Rossoneri in uscita, per Kjaer ci sarebbe l'interesse di un club di Serie A

Come riportato dalla testata Sassuolonews.net, il difensore centrale danese Simon Kjaer, in uscita a parametro zero dai rossoneri alla scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno, potrebbe a sorpresa rimanere in un club di Serie A.

Negli ultimi giorni infatti il centrale classe ’89 avrebbe ricevuto l’importante sondaggio del Venezia, fresco di promozione nel massimo campionato italiano e desideroso di inserire in rosa innesti di esperienza in vista della prossima intensa stagione. Con ogni probabilità Kjaer deciderà il suo futuro al termine dell’imminente Europeo.