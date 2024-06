Rottura del crociato per Scalvini: niente Europei per il difensore dell'Atalanta

(ANSA) - BERGAMO, 02 GIU - Giorgio Scalvini ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Fatale, al difensore dell'Atalanta, il movimento innaturale dell'articolazione nel rincorrere Ikoné a 8' dal 90' nel recupero con la Fiorentina. Scalvini era stato pre convocato dal ct della nazionale, Luciano Spalletti, in vista degli Europei in Germania. Nelle prossime ore, come si apprende dal club nerazzurro, il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter. (ANSA).