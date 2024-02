Rozzano, domani il Consiglio Comunale: ordine del giorno contro la realizzazione del nuovo stadio dell'Inter

Per domani sera alle 20 è stato convocato il Consiglio Comunale di Rozzano. Tra i punti all'ordine del giorno ce n'è anche uno che riguarda il progetto del nuovo stadio dell'Inter: "Ordine del giorno avente ad oggetto 'Divieto di realizzazione stadio a Rozzano' presentato dai gruppi consiliari M5S cons. Andrea Bonazzi e gruppo Misto cons. Francesco Barbera in data 14/02/2024 prot. N. 8418".

Queste le parole nei giorni scorsi del sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti: "L'Inter deve presentare già entro fine mandato lo studio di fattibilità. Il primo segnale forte che attendiamo è l’acquisto, o una proroga sull’esclusiva dei terreni, che scade ad aprile. Se non la lasciano scadere è un ottimo segnale, se presentano anche lo studio direi che è fatta. Io sono pro stadio tutta la vita, e al comitato del no ribadisco che quella non resterebbe comunque un’area verde".