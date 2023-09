Rubiales pagò 24 milioni a Piqué per il trasferimento della Supercoppa in Arabia

Dopo le dimissioni da presidente della Federcalcio spagnola, non accenna a placarsi la bufera che ha travolto Luis Rubiales. Il quotidiano El Mundo ha svelato ieri i retroscena della trattativa portata avanti per cambiare il formato della Supercoppa spagnola e trasferirla in Arabia Saudita nel settembre del 2019. Un affare che ha portato un'enorme quantità di denaro nelle casse della Federazione e di... Gerard Piqué: l'ex difensore del Barcellona partecipò attivamente a questo progetto attraverso la sua società Kosmos e per questo venne lautamente ricompensato con una commissione di 24 milioni di euro per il suo ruolo di intermediario nelle trattative.

Tutto ciò all'insaputa dei club coinvolti e dello stesso Barcellona che, tre giorni dopo la firma dell'accordo con il Paese asiatico, ricevette una lettera da Rubiales: "Spero che sarai felice di garantire tra 6,8 e 8 milioni alle casse del tuo club", fu il messaggio destinato a Óscar Grau, allora amministratore delegato dei blaugrana. Una promessa che ovviamente convinse i catalani, lungi dal sospettare che avrebbero incassato tre volte meno del proprio giocatore.