Rubinho: "Maignan tra i migliori in Europa. La parata su Mandragora..."

L'ex portiere di Juve e Fiorentina Rubinho, intervistato a FirenzeViola, ha parlato così sulla parata di Maignan su Mandragora: "Maignan su Mandragora? L’80% è fortuna, 20% è tecnica. La para di faccia, però è stato bravo a seguire l’azione fino alla fine. Mandragora secondo me non ha visto neanche Maignan arrivare. Il portiere del Milan ora è tornato ad un livello top: in Europa è uno dei migliori. Tra i top metto Emiliano Martinez, anche Vicario al Tottenham sta facendo bene. Kepa lo stesso".

DOVE VEDERE MILAN-BORUSSIA DORTMUND

Milan-Borussia Dortmund, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Calcio e Sky Sport e in live web testuale su MilanNews.it.