Tra i nomi seguiti dal Milan per rinforzare la retroguardia rossonera figura anche il nome di Antonio Rudiger. In particolare, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'intermediario per trattare il tedesco in Italia sarebbe proprio un ex compagno dell'ex giallorosso: Francesco Totti. L'ex leggenda della Roma, infatti, ha ricevuto il mandato per trattare la cessione di Rudiger.