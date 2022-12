Rui Costa: "Il Benfica non vuole cedere Enzo a gennaio, se non per 120 milioni"

MilanNews.it

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha parlato a DAZN della situazione di Enzo Fernandez, centrocampista ambito sul mercato internazionale dopo l'ottimo Mondiale disputato in Qatar: Non vorremmo cedere Enzo Fernandez a gennaio, ma siamo disposti ad accontentare il ragazzo in caso di offerta da 120 milioni di euro". Quelli della clausola, insomma. Sull'argentino classe 2001 ci sono interessamenti illustri in Premier League, su tutti quello del Chelsea.