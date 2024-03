S. Ferrè, match analyst: "Penso che meglio di Theo oggi none vista un terzino puro a sinistra"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il match analyst Stefano Ferrè ha incoronato Theo Hernandez come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo, se non addirittura il numero uno indiscusso. Queste le sue dichiarazioni.

"E' la miglior versione di Theo vista in italia? Posso dire che la miglior versione di Theo di quest'anno perché torna a fare il suo ruolo. Alla fine è anche bello sognare, essere creativi, anche fare di necessità virtù, quindi doverlo adattare a ruoli che non sono suoi, ora è tornato a fare il terzino prima di tutto. Non l'ala, non il difensore centrale, non il terzo, torna nel suo ruolo e penso che meglio di Theo oggi non esista un terzino puro a sinistra, cioè un giocatore che ha la conduzione per accelerare, il campo da attaccare e allo stesso tempo anche il fatto di resistere facendo 60 metri mantenendo la lucidità della scelta".