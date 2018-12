S. Porrini: "Gattuso ai Rangers dimostrò un carattere incredibile, da allenatore mi ha stupito"

Sergio Porrini, ex compagno di Gattuso ai tempi dei Rangers, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato del tecnico rossonero: "Ho giocato il primo anno nei Rangers con Rino, lui era giovanissimo, dimostrò un carattere incredibile, è diventato immediatamente il beniamino dei tifosi per la sua grinta. Oggi da allenatore rispetta quella persona che ho conosciuto, cura i minimi particolari, mi ha stupito perché non è solo cuore e grinta ma sa anche far giocare bene a calcio la sua squadra. Bisogna riconoscergli il suo grande valore".