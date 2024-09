S. Sabatini: "La scena del cooling break è clamorosa. Mai vista prima. Mette in clamorosa evidenza la disconnessione con la guida tecnica"

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sulle pagine di calciomercato.com sul Milan di Paulo Fonseca: "Fonseca non finisce male, la partita. Ma non continua bene, sulla panchina. Già dopo tre giornate è arrivato il momento di prendere una decisione forte, perentoria. Non rinviabile. Fonseca non può rimanere allenatore di una squadra che ha perso la fiducia. Di più, la stima. La scena del “cooling break” è clamorosa. Mai vista prima. I due grandi esclusi, Theo e Leao, in disparte per conto loro, dopo essere stati messi in disparte proprio dall’allenatore. Sotto gli occhi di tutti. Senza nascondere nulla. Anzi, sottolineando con clamorosa evidenza la disconnessione con la guida tecnica. Il risultato mette un cerotto, però la ferita resta aperta".