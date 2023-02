MilanNews.it

Nel post-partita di Milan-Tottenham, Sandro Sabatini ha dichiarato a Mediaset sulla prestazione dei rossoneri: "Quando Leao ha voglia è un top. Giroud ha grande esperienza, Diaz ha segnato. Però per me il migliore è stato Thiaw. L'avevamo visto poco finora e invece ha sorpreso in modo assolutamente positivo".