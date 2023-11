Sabatini elogia Giroud: "È un campione di modestia, un grande esempio per i giovani calciatori"

Walter Sabatini è stato ospite a Taconazo. Ecco il suo commento su Olivier Giroud: "È un campione di modestia, lo so perché me lo diceva Massara. Lui è un modesto, realmente, sempre e in qualsiasi squadra: mette la sua modestia a disposizione della squadra, quando c'è bisogno di lui non si fa mai pregare, è un combattente e un esempio, al di là delle qualità tecniche che sono straordinarie ovviamente. Ma è un esempio per chi gicoa a calcio ed è giovane, un professionista di grandissime qualità etiche e morali".