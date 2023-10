Sabatini: "Il Milan deve semplificare le giocate per arrivare a Leao e metterlo in condizioni di accendersi"

Walter Sabatini, dirigente, parla così di Rafal Leao durante il suo intervento a "Tutti Convocati" su Radio 24: "Sacchi su Leao? Averne giocatori che lavorano per conto proprio e fan vincere le partite! Non sarà sfuggito a Sacchi, nonostante la sua idolatria per il gioco di squadra, che il Milan vince quando Leao mette l'acceleratore. Il Milan deve semplificare le giocate per arrivare a Leao. L'importante è metterlo in condizioni di accendersi, fargli arrivare la palla nella zona nevralgica per lui".