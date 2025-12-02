Sabatini: “Il Milan poteva incrementare il vantaggio. Leao non esce più dalle partite”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della bravura del Milan nel cercare il gol del raddoppio dopo il vantaggio segnato da Leao e non, come dicono tanti detrattori di Allergi, di speculare sul vantaggio. Infine ha parlato anche di Rafa Leao che, a sua detta, è molto più concentrato e in partita rispetto agli altri anni. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Nel primo tempo, oltre al miracolo di Maignan su Gila, non ci sono state emozioni. La Lazio ha giocato meglio dei rossoneri. Nella ripresa il Milan si è svegliato, sottolineando anche una discreta trama di gioco e predisposizione offensiva. L’azione che ha portato al goal al culmine di quattro passaggi di prima con deviazione finale di Leao. Leao, che per la cronaca, raggiunge quota cinque goal in classifica marcatori e non è male per un giocatore che ha saltato tante partite e che non viene considerato da nessuno, tantomeno da lui stesso, una prima. Però Leao quest’anno sta giocando, sta segnando, si sta impegnando, sta avendo la concentrazione per non uscire mai dalla partita, ha fatto un primo tempo di sacrificio e un secondo tempo in cui si è tolto anche più soddisfazioni, in un secondo tempo in cui il Milan avrebbe potuto incrementare il vantaggio per uno a zero ma non c’è riuscito un po’ per l’imprecisione di Fofana, un po’ per qualche parata notevole di Provedel. La Lazio poi alla fine, con la forza della disperazione dei cambi, è ritornata a mettere sotto il Milan negli ultimi minuti, quelli di recupero. Il Milan come al solito ha sofferto fino all’episodio culminante del rigore, quando c’è stata poi la solita, tra virgolette espulsione di Allegri che ha lanciato la giacca secondo un copione ormai scritto, causato da nervosismo e anche di manifestazione di disaccordo”.