Sabatini rivela: "Pochi mesi fa, De Laurentiis aveva scelto Allegri stringendogli la mano per dargli il Napoli in caso di addio di Conte"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Massimiliano Allegri e Antonio Conte: "È stata molto periferica, si sono sfiorati, si sono incrociati direttamente poche volte, virtualmente un sacco di volte, per esempio anche pochi mesi fa, quando Aurelio De Laurentiis aveva scelto proprio Massimiliano Allegri che con una stretta di mano gli aveva virtualmente consegnato il Napoli in caso di addio, di divorzio a fine stagione con Antonio Conte che poi non si è verificato. Invece si verificò il divorzio a fine stagione ma la panchina della Juventus non toccò ad Antonio Conte bensì a Sarri quando nel 2019 c'era stata una cena tra Paratici e Conte a metà fra le partite di andata e di ritorno con l'Atletico Madrid. Ricordate? La Juventus aveva perso 2-0 ed era stata una sconfitta per certi versi anche drammatica e in attesa del ritorno Paratici si era premurato di mettere, come dire, in preallarme Conte per la fine della stagione. Invece al ritorno la Juve vinse 3-0 con Massimiliano Allegri che tra l'altro si era inventato anche una prima versione del braccetto che faceva anche il centrocampista. E ricordate che era il tedesco Emre Can.

Ecco, in quell'occasione il rapporto tra i due magari si è un po' screpolato, ma di sicuro è un rapporto tra due allenatori che si stimano profondamente, anche perché, al di là di tanti discorsi e tante chiacchiere che hanno caratterizzato il calcio parlato degli ultimi tempi, loro hanno sempre risposto con i fatti, anche a costo di andare un po' contro la narrazione più pop e più accattivante, diciamo così".