Sabatini sicuro: "Chukwueze l'anno prossimo sarà il grande acquisto del Milan"

Nel corso di Tutti in the Box, trasmissione calcistica su Twitch che ha come ospite, ciclico, anche Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset. Il collega ha parlato del Milan e del mercato rossonero che non lo ha convinto. Nello specifico però si è soffermato sull'acquisto di Samuel Chukwueze, non bocciando il nigeriano per la sua prima stagione in rossonero che sicuramente non sta andando secondo le aspettative, sottolineando che a partire dalla prossima potrebbe invece essere una grande sorpresa per il Milan.

Le parole di Sabatini su Samuel Chukwueze: "Quando il Milan lo ha comprato, ho detto: ok, nigeriano, 20 anni e viene dal Villarreal. Villarreal ha 50mila abitanti come Montecatini e Monsummano... Un nigeriano, di 20 anni che arriva dal Villarreal, quando arriva a Milano per sei mesi non capisce neanche dove si trova. Chukwueze lo vedrete l'anno prossimo. Per me Chukwueze l'anno prossimo sarà il grande acquisto del Milan"