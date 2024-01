Sabatini su Pioli: "Merita rispetto, ma l'ho visto in confusione in alcune partite"

Ai microfoni di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato così il lavoro di Stefano Pioli: “Pioli merita rispetto per il professionista, uomo e allenatore che è. Ad un certo punto è stato indirizzato come unico colpevole dai tifosi, è stato messo al rogo e in questo la società è stata dal punto di vista della comunicazione esplicita molto assente nella difesa di Pioli. Questo va detto.

Per concludere, visto che io non so star zitto fino in fondo, rivendico il fatto di aver visto Pioli un po’ frastornato e un po' in confusione in alcune scelte di giocatori in alcune partite".