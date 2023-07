Sabatini sul Milan: "Se azzecca anche solo la metà degli acquisti fatti ha ricostruito una squadra competitiva per lo Scudetto"

vedi letture

Sandro Sabatini, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha rilasciato queste parole sul mercato del Milan: "Sarà pur vero che il Milan ha preso delle scommesse, ma se non altro per una questione di grandi numeri, se i rossoneri azzeccano anche solo la metà degli acquisti fatti, hanno ricostruito una squadra competitiva per lo Scudetto".