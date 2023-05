Sabatini sul Milan: "Sono imprevedibili. Non sai mai cosa aspettarti"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini, noto dirigente sportivo, è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato delle squadre invischiate nella lotta per un posto Champions. Questo il suo giudizio sul Milan, con uno sguardo anche all'anno scorso: "Oggi è una squadra imprevedibile. Nella scorsa stagione era prevedibile in senso positivo per i risultati, con i rossoneri che sono riusciti a vincere imprevedibilmente il campionato. Ora però non sai mai cosa aspettarti"