Sabatini sull’inchiesta escort: “Una vergogna che siano usciti i nomi dei calciatori. I soldi non giustificano le mancanze di rispetto”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la notizia che è esplosa negli scorsi giorni riguardante diversi calciatori di varie squadre di Serie A che sarebbero stati protagonisti di un giro di escort in un locale notturno a Milano (LEGGI QUI). Queste le sue parole:

"Il riferimento che faccio, con imbarazzo, è alle testate giornalistiche, ai media, ai social, che hanno riportato i nomi di calciatori che non sono nemmeno indagati nell'ambito del procedimento che è in corso a Milano contro due pr che agivano, secondo l'accusa, anche per un traffico di prostituzione e sostanze stupefacenti immagino. Il fatto che nomi di testimoni siano finiti sui giornali, sui social, sul web, è qualcosa di allucinante. È una vergogna che siano usciti i nomi di ragazzi che non sono nemmeno indagati. Dicono 'Alcuni di loro saranno chiamati a testimoniare', allora perché non mettete i nomi degli imprenditori, il nome del pilota di Formula 1, i nomi della gente normale? Perché i calciatori passano per quelli che possono accettare qualsiasi mancanza di rispetto. Chi glieli ridà adesso i danni a questi calciatori? Chi gliela ridà la vergogna di doversi giustificare?".