Sabato 23 settembre Milan-Verona e il concerto di Marracash all'Ippodromo Snai: si rischiano forti ingorghi intorno a San Siro

Sabato 23 settembre, in occasione di Milan-Verona in programma alle 15, la zona di San Siro e de “La Maura” sono a forte rischio intasamento. Alle ore 16, infatti, è previsto il concerto di Marracash all’Ippodromo Snai che interessava al Milan per costruirci il suo nuovo stadio.

Con questa concomitanza di eventi, alcune strade di solito utilizzate dai tifosi per andare a San Siro, saranno chiuse e si rischiano forti ingorghi oltre ad un problema di sicurezza visto che c’è il rischio che quasi 150 mila persone si trovino in pochi chilometri di distanza con anche l’afflusso dei tifosi del Verona da gestire. Con 82.500 biglietti venduti, la prima data di Marracash, in programma il 23 settembre all'Ippodromo La Maura di Milano, è ufficialmente sold out.