Sabato da primatisti: Milan Femminile e Milan Primavera in testa alla classifica

Sabato importante per il Milan Femminile e per il Milan Primavera. Le rossonere, vittoriose in trasferta contro il Sassuolo, sono salite al primo posto in classifica in attesa della sfida di domani della Juventus, domani impegnata fuori casa contro la Roma. La formazione Under 19, grazie al 3-1 esterno contro il Brescia, ha raggiunto quota 23 punti in classifica in Primavera 2, col Verona secondo a 21 lunghezze.