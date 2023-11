Sabato i fischi, domani la Champions. Maignan: "Non c'è posto per le emozioni"

Mike Maignan, intervenuto al fianco di Pioli nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Psg, ha parlato del momento della squadra e di come si approccerà la partita dopo essere usciti tra i fischi al termine della gara contro l'Udinese. La sua risposta: "Non c'è posto per le emozioni adesso. Dobbiamo dare il massimo, giocare da Milan. Le emozioni non ci sono, dobbiamo giocare il nostro calcio".