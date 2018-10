Sabato il Leicester in campo a Cardiff

(ANSA) - LONDRA, 31 OTT - Ad una settimana dalla morte del suo presidente, sabato il Leicester scenderà regolarmente in campo. Nessun altro rinvio dopo quello di martedì, per l'incontro di Coppa di Lega contro il Southampton: sono stati gli stessi dirigenti delle Foxes a decidere il regolare svolgimento della partita sul campo del Cardiff, valevole per la 11/esima giornata di Premier League. Su tutti i campi della massima divisione inglese verrà osservato un minuto di silenzio in segno di lutto per la scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha, il patron del Leicester morto nello schianto del suo elicottero. Il club, comunicando di aver rinunciato alla possibilità di posticipare la trasferta in Galles, ha anche fatto sapere che la squadra raggiungerà Cardiff non in aereo bensì via terra, dal momento che "sarebbe stato del tutto inopportuno salire su un aereo considerate le circostanze della morte del presidente".