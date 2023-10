Sabato Italia-Malta, emessi 49mila biglietti su 53mila disponibili: San Nicola verso il sold out

vedi letture

Continua la marcia di avvicinamento a Italia-Malta, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 in programma sabato prossimo (14 ottobre) presso lo stadio San Nicola. Una partita che si preannuncia calda dal punto di vista del tifo: fino a questo momento, infatti, sono stati emessi 49mila biglietti su un totale di 53mila disponibili. Quando mancano poco più di quattro giorni alla gara, dunque, si va verso un possibile e probabile sold out del San Nicola.