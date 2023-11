Sabato nero per il Milan: sconfitte per prima squadra, Primavera e femminile

Un sabato nero, sportivamente parlando, quello che il Milan ha vissuto ieri. La sconfitta della prima squadra machile contro l'Udinese per 1-0 a San Siro, è stata solo il culmine di una giornata all'insegna delle sconfitte per i colori rossoneri. La Primavera di Abate, alle 13, aveva perso la sua prima gara in campionato in casa dell'Empoli (2-1), perdendo anche la testa della classifica. La femminile, invece, qualche ora dopo, è stata sconfitta di misura e all'ultimo minuto sul campo della Fiorentina (1-0), incappando nella terza sconfitta in sei partite di campionato.