Sabato qualche fischio, oggi cori e grandi applausi: la reazione di Leao

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, match valido per gli ottavi di Coppa Italia e vinto per 4-1 dai rossoneri a San Siro.

Come mai è entrato Leao?

"Volevo dare minutaggio anche a chi ha giocato sabato, perché è meglio giocare che allenarsi".

Le hanno fatto piacere i cori per Leao dopo i fischi di sabato?

"I nostri tifosi si contraddistinguono sempre nei momenti delicati e difficili. Hanno dimostrato sensibilità verso un giocatore che forse era stato fischiato sabato, l'aspetto mentale è molto importante... A Rafa ha fatto molto piacere".