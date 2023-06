Sacchi: "Al Milan abbiamo vinto come voleva Berlusconi, aveva totale fiducia in me"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, allenatore, è intervenuto a Porta a Porta su Rai 1 ricordano Silvio Berlusconi: "Berlusconi era un personaggio di grande conoscenza. Lui fu veramente bravo, aveva chiaro cosa si dovesse fare e come ci si dovesse esprimere con i giocatori. I giocatori erano diffidenti ma non prevenuti nei miei confronti. Lui fece un intervento di venticinue secondi dove disse 'Io ho la totale fiducia in Arrigo, chi di voi lo seguirà rimarrà chi non lo seguirà se ne andrà. Buon lavoro a tutti'. Non abbiamo più perso una partita. Abbiamo vinto il campionato e tante altre competizioni. Abbiamo vinto come voleva lui".