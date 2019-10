Sacchi: “Allenare le donne? Nella prossima vita sicuramente"

L’ex tecnico di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi, ospite della trasmissione L'Assedio sul Nove, ha parlato anche della propria carriera spiegando di non sentirsi più in grado di allenare un club e di aver per questo detto no anche a Silvio Berlusconi: “Mi aveva chiesto di allenare il suo Monza, ma io non ho più quella forza che deriva dall'ossessione per il calcio. Non sono uno di quei capitani che dicono armiamoci e partite. Per questo declinai la proposta”.

Allenerebbe una squadra femminile?

“Nella prossima vita sicuramente. Ora come ho detto non ho più le energie. Queste ragazze stanno dimostrando che anche il calcio femminile può regalare ottime gare e far vedere buone cose. Purtroppo c’è un ritardo di 30-40 anni come sempre da noi. Anche sul professionismo siamo indietro rispetto al resto del mondo, non riusciamo a tenere il passo. Ma questo non vale solo per il calcio, ma per tutti i campi della vita”.