Sacchi attacca Leao, Pioli risponde con una risposta sottilissima

vedi letture

Questa mattina Arrigo Sacchi ha detto alla Gazzetta: "Leao? Con me non giocherebbe. Io prima di prendere un giocatore guardavo molto la persona. E se non nasci con un certo temperamento, è difficile acquisirlo. Leao avrebbe tanto, tantissimo, e credo sia assolutamente un bravo ragazzo. Nel calcio però si gioca in undici, tutti devono correre e avere una posizione sul campo. Da noi correvano tutti".

Nel corso della conferenza stampa per Milan-Juventus c'è stato un passaggio anche su queste dichiarazioni. Questo il pensiero di Pioli:

Che Leao non difenda è un falso storico? "Ho sempre pensato che Rafa è un giocatore contento di avere un allenatore come me e adesso lo penso ancora di più".