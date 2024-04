Sacchi avverte: "Errore madornale giudicare la stagione del Milan in base al derby"

Questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha preso la parola l'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi che ha commentato il momento del Milan, esprimendo un giudizio globalmente positivo su quanto la squadra di Stefano Pioli sta mostrando sul campo nell'ultimo periodo. Nello specifico Sacchi ha parlato così del derby del 22 aprile, che potrebbe essere determinante per la consegna matematica dello scudetto all'Inter: "La stagione del Milan non va giudicata in base al risultato del derby. Sarebbe un errore madornale, e sarebbe un’ingiustizia nei confronti dei protagonisti. Mi spiego meglio".

Così Sacchi si spiega meglio: "Il Milan sta lottando per conquistare il secondo posto in campionato: so che i rossoneri, per storia, per tradizione e per ambizione, dovrebbero sempre lottare per il primo, ma un piazzamento alle spalle dell’Inter non sarebbe certo da classificare come un fallimento. Tutt’altro, soprattutto se si considera la grande rivoluzione estiva operata sul mercato e le conseguenti difficoltà incontrate nell’assemblare il gruppo".