Sacchi: "Berlusconi fu bravissimo: senza il suo sostegno non ce l'avrei fatta"

Arrigo Sacchi ha ricordato il Presidente Silvio Berlusconi nell'intervista pubblicata su Il Giornale. L'ex allenatore rossonero ricorda i suoi primi tempi al Milan, sottolineando la bravura di Berlusconi nel sostenerlo: "Non fu bravo, fu bravissimo. Perché senza il suo sostegno non ce l'avrei fatta a superare le prime difficoltà. Insieme scegliemmo le persone più che i calciatori perché confidavo di poter accomodare i piedi ma non la testa. All'inizio mi chiese di telefonargli tutti i giorni, verso sera. Parlare di calcio dopo una giornata di lavoro mi rilassa, spiegò. Il giorno dopo la partita di Lecce con l'Espanol i commenti dei giornali mi fecero a pezzi, nemmeno i gerarchi tedeschi processati a Norimberga furono trattati così duramente. A quel punto Berlusconi mi chiese: ha bisogno? Risposi: si.

E lui si presentò a Milanello il sabato mattina. Non passò dagli spogliatoi ma si fermò nel suo ufficio al primo piano e convocò calciatori e allenatore. Parlò per 23 secondi. Disse: Io ho la totale fiducia nel vostro allenatore. Chi lo seguirà resterà, chi non lo seguirà andrà via. Non perdemmo più una partita".