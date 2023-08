Sacchi: "Berlusconi generoso anche dopo il Milan. Cosa gli ho regalato io? I riconoscimenti sul campo"

vedi letture

Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista a Il Giornale ricordando Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole sul rapporto col Presidente durante e dopo gli anni al Milan: "Durante il congedo, Berlusconi mi donò le copie originali delle coppe dei Campioni e Intercontinentali vinte che adesso si trovano a Fusignano. Non solo. Anche se mi ero dimesso a giugno, nei mesi successivi continuai a ricevere lo stipendio mensile fino a novembre quando divenni ct della Nazionale. Chiesi alla segretaria dell'epoca: forse vi siete sbagliati. No no, mi rispose.

Scoprii più tardi che fu il gesto elegante di Berlusconi che aveva ricevuto una visita di Montezemolo, emissario dell'Avvocato Agnelli, per chiedere di lasciarmi andare alla Juve. Eppure sapeva che non sarei mai andato a Torino. Cosa gli ho regalato io? Credo che il dono più prezioso fu il riconoscimento venuto dall'Uefa che ha definito il Milan dell'89 la squadra più grande della storia mentre per il settimanale francese France Football siamo stati solo i più grandi del dopoguerra. Per Silvio fu la chiusura del cerchio disegnato nell'estate dell'87 al castello di Pomerio quando ci affidò la missione di diventare la squadra più forte al mondo. Io gli risposi allora: può essere frustante come traguardo ma anche limitativo. E dopo quelle due medaglie, in un colloquio, gli ricordai che l'aggettivo limitativo aveva proprio quel significato".