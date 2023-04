Sacchi: "Bravissimo Brahim Diaz che sulla fascia destra ha trovato la collocazione ideale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrigo Sacchi ha analizzato Milan-Napoli 1-0 sulle colonne della 'Gazzetta dello Sport'. "Ritmo e velocità da Champions, Milan e Napoli hanno disputato un primo tempo di livello europeo e questo è il primo aspetto da sottolineare perché in Serie A non siamo abituati a partite tanto intense", si legge. Poi in un altro passaggio: "Bravissimo Brahim Diaz che, a mio avviso, sulla fascia destra ha trovato la collocazione ideale".