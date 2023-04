Sacchi: "C’è una fotografia precisa che spiega tutto Napoli-Milan"

Arrigo Sacchi , nel suo consueto commento su La Gazzetta dello Sport , si è così espresso su Napoli-Milan fotografando il match: "C’è una fotografia precisa che spiega tutta la partita: nel Milan rientrava in fase difensiva anche Leao, che non lo ha quasi mai fatto in due anni. Ciò significa che la squadra era motivatissima, che i giocatori si aiutavano costantemente, che si scambiavano ruoli e posizioni ed erano sempre legati da un filo invisibile che era il gioco. Il successo rossonero può essere tranquillamente spiegato come l’esaltazione del collettivo. Sempre compatto, il gruppo di Pioli.

Sempre pronto a raddoppiare la marcatura. Sempre disponibile a partecipare sia alla fase di possesso sia alla fase di non possesso: questo vuol dire essere in posizione attiva in ogni momento della partita. E, se sei così ben disposto, puoi permetterti il pressing che è fondamentale per accrescere la tua autostima e per costringere l’avversario a giocare come vuoi tu".