Sacchi: "Calabria in mediana? Facciamogli fare il terzino. Il Milan lanciava spesso lungo il pallone: che roba è?"

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport ha criticato duramente le scelte tattiche di Pioli. Ecco le sue parole sull'idea del terzino in mediana: "Io ho visto che quando avevano il pallone i rossoneri lanciavano lungo. Ma che roba è? Calabria, da ragazzo, era un centrocampista, però adesso fa da tanto tempo il terzino e allora facciamogli fare quel ruolo senza mandarlo in confusione. Sono favorevole alle novità, denotano una volontà di progresso. Ma prima di tutto ci deve essere la base, il collettivo. Dopo si può pensare alle varianti"