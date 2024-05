Sacchi: "Ci sono ottimi allenatori che avrebbero fatto al caso dei rossoneri. Fonseca tutto da scoprire"

Ora che il ciclo di Stefano Pioli è giunto al termine, suggellato dagli emozionanti saluti del popolo di San Siro nella serata di ieri, il Milan guarda al futuro e lo fa con gli occhi di Paulo Fonseca che sembra essere rimasto l'unico candidato in corsa per il ruolo di nuovo tecnico rossonero. Una scelta che, se dovesse essere confermata, farebbe storcere il naso a parecchi tifosi non convinti che il portoghese possa essere la giusta scelta a lungo termine e per tornare a vincere. Sulla Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere in merito anche Arrigo Sacchi.

Le parole di Sacchi su che profilo servirebbe al Milan come allenatore: "Il Milan ha bisogno di uno stratega, di un tecnico che sappia dare un gioco alla squadra e attraverso il gioco valorizzi il materiale umano a disposizione. Ci sono ottimi allenatori che avrebbero fatto al caso dei rossoneri. Penso a De Zerbi, a Sarri, a Gasperini, a Italiano, a Motta che non è italiano ma è come se lo fosse... Quelli che ho appena nominato conoscono la A, conoscono le dinamiche del nostro calcio, hanno idee e lo hanno dimostrato. Fonseca è tutto da scoprire"