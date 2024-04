Sacchi commenta: "Milan cresciuto parecchio. Prova a dominare il campo"

Questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha preso la parola l'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi che ha commentato il momento del Milan, esprimendo un giudizio globalmente positivo su quanto la squadra di Stefano Pioli sta mostrando sul campo nell'ultimo periodo. Nello specifico Sacchi ha parlato così: "Il Milan, recentemente, è cresciuto parecchio e questa crescita è il frutto del lavoro di Pioli. All’inizio della stagione ha incontrato difficoltà, perché molti giocatori provenivano dall’estero e dovevano adeguarsi al calcio italiano. Inoltre ci sono stati tantissimi infortuni che hanno pregiudicato il cammino".

Quindi Sacchi ha aggiunto, in conseguenza a ciò: "Adesso che sta ritrovando tutti, o quasi tutti, e che i suoi metodi e le sue idee sono stati recepiti, si vedono i risultati. Il Milan è una squadra. Non sempre, d’accordo, ma quasi sempre. Ha fortissime motivazioni, ha spirito di gruppo e ha un gioco. Non riesce a essere continuo per novanta minuti, questo è vero, ma dimostra di avere volontà e coraggio: attacca, cerca di pressare (non sempre con i tempi giusti, lì si può migliorare), non ha mai paura dell’avversario, prova a dominare il campo".