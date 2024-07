Sacchi critico: "Se vuoi fare dei colpi devi sapere dove andare a comprare in primavera. Qui siamo con due o tre mesi di ritardo"

vedi letture

Intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore e CT della Nazionale italiana Arrigo Sacchi ha parlato di Milan e della staticità rossonera nel calciomercato, visto che all'8 di luglio, giorno del raduno e dunque dell'inizio della nuova stagione, la dirigenza non è stata in grado di regalare a Paulo Fonseca un nuovo attaccante, priorità assoluta dell'estate del Diavolo dopo l'addio di Olivier Giroud. Queste le sue dichiarazioni.

Possibile che ancora non sia stato individuato il centravanti del futuro?

"Possibilissimo, visto che non è stato acquistato. Prima ho letto che volevano Zirkzee, attaccante che mi piace per quello che ha fatto vedere con il Bologna. Poi sfumata la pista Zirkzee, probabilmente per motivi economici, sembrava che puntassero su Lukaku, che a me non fa impazzire. Lì mi si è accesa una lampadina...".

In che senso?

"Mi sono detto: Zirkzee e Lukaku sono uno l’opposto dell’altro. Se a un allenatore prima va bene Zirkzee, non è possibile che dopo gli vada bene Lukaku. C’è qualcosa che non comprendo nella strategia del club. Zirkzee è un attaccante che ama dialogare con i compagni, gioca con la squadra, duetta, triangola. Lukaku è uno che va via di forza, fa salire il gruppo, si basa soprattutto sulle qualità atletiche. Insomma, due universi opposti. Non è possibile che a un allenatore, in mancanza di uno, vada bene quell’altro".

quindi che idea si è fatto?

"Resto in attesa dei primi movimenti ufficiali, ben sapendo che ormai siamo in ritardo. Se vuoi fare dei colpi devi avere delle conoscenze, devi sapere dove andare a comprare e devi farlo in primavera. Qui siamo con due o tre mesi di ritardo. E’ logico che adesso i prezzi sono lievitati".