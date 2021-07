Sacchi e l'analisi sull'Italia: "Vince, convince e diverte"

"L’Italia vince, convince e diverte. Gli azzurri di Mancini hanno eliminato il temuto Belgio e sono volati in semifinale. L’incontro e stato incerto unicamente nei primi venti minuti, quando entrambe le contendenti si sono studiate in attesa dell’errore altrui o del contropiede vincente". Inizia così l'analisi della gara degli azzurri da parte di Arrigo Sacchi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Uno spunto del temuto De Bruyne con conseguente paratona di Donnarumma ha tolto la timidezza agli azzurri, segnando l’inizio del loro dominio. La velocità e l’intraprendenza di Chiesa hanno contribuito a dare coraggio, così come la sicurezza difensiva imperniata su tutta la squadra, guidata dagli ottimi Bonucci, Chiellini e dalla straordinaria sagacia tattica del fenomenale Jorginho. Gli azzurri, a differenza dell’incontro con l’Austria, sono stati sempre in posizione attiva con la palla e senza. Al 31’ il gol bellissimo di Barella ha rotto tutti gli indugi e diminuito le incertezze. [...] Il lavoro che sta compiendo Mancini è straordinario, senza di lui questa squadra non giocherebbe così. In poco tempo è riuscito a dare uno stile moderno al nostro vecchio calcio. Spero apra una strada a tutti i tecnici italiani".