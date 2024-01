Sacchi elogia Gabbia: "Molto attento su Lukaku: si è inserito bene"

vedi letture

Il Milan, dopo quest'ultima giornata di campionato, si trova un po' nella terra di nessuno. Il distacco che ha dall'Inter capolista (9 punti) è praticamente identico al margine sulla Fiorentina quarta (8 punti) e uguale a quello sull'Atalanta quinta (9). Il posto Champions non è ancora in ghiaccio ma i rossoneri sono in buona posizione: per il campionato, invece, servirebbe un miracolo. Del momento del Milan ne ha parlato Arrigo Sacchi questa mattina alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi su Matteo Gabbia: "Gabbia, in difesa, è stato molto attento. È vero che Lukaku si è mosso poco, e quindi non ha creato gravi pericoli. Però Gabbia ha dimostrato di essersi inserito bene nel reparto. Aveva fatto molto bene anche Calabria, sia in fase difensiva sia aiutando la costruzione. Peccato per l’errore in occasione del rigore. Certe sviste si pagano a caro prezzo"