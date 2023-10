Sacchi elogia i nuovi: "Reijnders è completo, Loftus poderoso, Pulisic non si muove male"

vedi letture

Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Milan-Juventus, ha parlato bene dei nuovi acquisti rossoneri. Queste le sue parole in particolare su Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic: "Mi piace molto Reijnders, è molto bravo, è completo, legge la partita, si muove molto. Il Milan quest’anno ha buoni giocatori: anche Loftus-Cheek, finché è stato disponibile, è stato poderoso, ha forza. Pulisic non si muove male. Se è intelligente come dicono, perfetto. Il calcio sarà sempre più un gioco collettivo di intelligenza"