Sacchi: "Il calcio italiano ha problemi perché non vince quasi mai con superiorità"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presente all’evento inaugurazione del calciomercato 2022-23, Arrigo Sacchi ha parlato così dal palco della sua visione di calcio: “Una cosa che facciamo fatica a capire è che il calcio è uno sport di squadra. I padri fondatori l’hanno immaginato come sport di squadra offensivo, noi lo abbiamo trasformato come sport individuale difensivo. Io ho pensato che l’ottimismo fosse meglio del pessimismo. Il calcio italiano ha problemi perché poche volte ha vinto con superiorità, quasi sempre lasciando il gioco agli altri. Io non mi sentivo un tattico, per me se meritavo era giusto che perdessimo. Per esempio ai mondiali del 1994 abbiamo perso i mondiali ai rigori, ma giustamente”.