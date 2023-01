Sacchi: "Il campionato non è chiuso. Il Milan ha dimostrato che con lo spirito di squadra e il gioco si può lasciare tutti a bocca aperta"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per commentare il momento difficile del Milan. Secondo l'ex allenatore milanista, il Diavolo deve credere ancora nello scudetto: "Il campionato non è chiuso. E il Milan ha dimostrato che con le motivazioni, lo spirito di squadra e il gioco si può lasciare tutti a bocca aperta".