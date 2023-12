Sacchi: "Il peccato originale del Milan sta nel mercato estivo: solo giocatori stranieri"

Il Milan vive il suo maggior periodo di crisi dall'esperienza Giampaolo a questa parte, il peggiore da quando Pioli siede sulla panchina rossonera. Tra infortuni e un gioco di livello scadente, i rossoneri sono scivolati fuori dalla Champions e oggi sono a undici punti dall'Inter capolista: imbarazzante. Alla Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha parlato Arrigo Sacchi che ha commentato il momento del Milan.

Le parole di Sacchi sul peccato originale del Milan, secondo la sua opinione: "A mio avviso nel mercato estivo. Sono stati acquistati soltanto giocatori stranieri, che non venivano da esperienze brillanti e, in più, dovevano abituarsi al calcio italiano. Ma lo vogliamo capire che per un ragazzo che arriva dall’estero è complicato sintonizzarsi sulla nostra lunghezza d’onda? Hanno avuto difficoltà anche grandissimi campioni. Se costruisci una squadra completamente nuova e basata sugli stranieri, sarebbe necessario avere pazienza. Ma la pazienza nel calcio, si sa, è una merce rara"